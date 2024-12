Die EU will möglichst schnell verlässliche Kontakte zu den neuen Machthabern in Syrien knüpfen. Die ersten Gespräche führte nun ein erfahrener deutscher Diplomat.

red/dpa 16.12.2024 - 18:20 Uhr

Der deutsche Spitzendiplomat Michael Ohnmacht hat im Auftrag der EU erste Gespräche mit Vertretern der neuen Machthaber in Syrien geführt. „Ich habe heute früh angekündigt, dass unser Spitzendiplomat nach Damaskus reisen wird, und er ist nun dort gewesen“, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am späten Nachmittag nach einem EU-Außenministertreffen in Brüssel. Das Ziel der Gespräche sei, mit den neuen Behörden in Kontakt zu treten, ihre Pläne zu verstehen und eigene Botschaften zu platzieren.