Nach dem offenen Umgang mit einem Suizidversuch erntet Wolfgang Grupp vor allem eines: Respekt. So dankt ihm jetzt auch die Robert-Enke-Stiftung.

Sascha Maier 18.07.2025 - 11:13 Uhr

Die Robert-Enke-Stiftung, eine Einrichtung, die Menschen mit Depressionen hilft, hat in sozialen Netzwerken Wolfgang Grupp für seinen offenen Umgang mit seiner Erkrankung gedankt, nachdem dieser einen Suizidversuch überlebte. „In einem ergreifenden Brief hat sich Unternehmerlegende Wolfgang Grupp an die Öffentlichkeit gewandt“, so die Stiftung auf Instagram, „Wir danken Herrn Grupp für seine Offenheit und bestärken ihn in seiner Botschaft, sich Hilfe zu suchen und in Behandlung zu begeben.“