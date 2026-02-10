Latino-Megastar Bad Bunny sorgt für Rätsel: Nach seiner Super-Bowl-Show verschwinden alle seine Posts auf Instagram. Was steckt hinter dem plötzlichen Rückzug?
10.02.2026 - 10:20 Uhr
Latin-Superstar Bad Bunny hat sämtliche Beiträge auf seinem Instagram-Profil gelöscht und damit für Verwunderung und Spekulationen gesorgt. Der puerto-ricanische Künstler, der mehr als 53 Millionen Follower auf der Plattform verzeichnet, hatte am Sonntag in der Super Bowl-Halbzeitpause eine spektakuläre Show im Stadion von Santa Clara in Kalifornien abgeliefert.