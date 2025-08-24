Die Insolvenz von Täles-Bräu überraschte im vergangenen Jahr viele Weissacher. Immerhin: Das „Biergärtle“ ist wieder offen – dank der Gastronomen Cengiz und Vivien Odabasi.

Mehr als ein Jahr lang war es still auf dem Biergarten-Gelände neben dem Rombold-Areal in Unterweissach. Die Pleite von Tälesbräu, einer lokalen Brauerei mit Biergarten, hatte im Herbst 2024 viele im Ort überrascht. Doch nun kehrt zumindest beim Biergarten wieder Leben ein: Seit dem Frühsommer betreiben Cengiz und Vivien Odabasi die Freiluft-Gastro.

Sowohl im Ort als auch in der Gastronomie sind die beiden keine Unbekannten: Die Familie von Cengiz Odabasi hat seit 19 Jahren den Amasra-Kebap im Ort, er übernahm dessen Leitung schon im Alter von 17 Jahren. Gäste zu empfangen und zu bewirten, sei einfach sein Ding, sagt er. Den Kebap-Imbiss gibt es auch nach wie vor. „Aber nach all der Zeit hatte ich einfach Lust, eine andere Art der Gastronomie auszuprobieren“, sagt er.

Das Weissacher Biergärtle erwacht zu neuem Leben

Auch einen Stammtisch gibt es schon. Foto: Phillip Weingand

Im Biergärtle Weissach herrscht ein ganz besonderer Flair. Hier gibt es statt Kastanienbaumgrün tendenziell Ziegelsteinrot – die Gäste sitzen unterhalb des großen Schornsteins, zwischen Backsteinwänden der gescheiterten Tonwarenfabrik Rombold. Dennoch ist es gemütlich: Schirme und Pavillons sorgen für Schatten, Topfpflanzen dann doch noch für Grün. Und dafür, dass die Firma Rombold noch irgendwie weiterlebt: „Die Blumentöpfe und die Aschenbecher sind noch original Rombold“, erklärt Vivien Odabas lächelnd.

Ganz einfach war es nicht, den Biergarten wiederzubeleben. Die Odabasis brauchten Deals mit drei weiteren Parteien: mit der Insolvenzverwaltung der Brauerei, wegen der Parkplätze und der Wasserversorgung, mit der Gemeinde, wegen der Pacht für das Gelände, und mit einem benachbarten Unternehmer für die Stromversorgung. „Wir sind sehr froh, dass das alles so geklappt hat“, sagt Cengiz Odabasi.

Unsere Empfehlung für Sie Ex-Tälesbräu in Weissach Kleine Brauerei steht für eine knappe Million zum Verkauf Nach dem Aus der Kleinbrauerei Tälesbräu in Weissach im Tal steht die ehemalige Brauerei nebst Wohnräumen und Gaststätte zum Verkauf. Die Einzelheiten des Angebots.

Bislang ist der Biergarten mit seinen rund 100 Sitzplätzen noch eher ein Geheimtipp. Brechend voll ist er nicht – trotzdem bereut Cengiz Odabasi seine Entscheidung zum Biergarten überhaupt nicht: „Vom Job her war es der beste Sommer meines Lebens“, sagt er. Vivien freut sich darüber, dass das Biergärtle schon viele Stammgäste hat: „Ein paar Bewohner des Seniorenwohnstifts kommen fast täglich her, gönnen sich ein Bier und eine Portion Pommes“, sagt sie. „Es ist auch schön zu sehen, dass hier schon richtige Freundschaften entstanden sind.“ Und einen richtigen Stammtisch gibt es auch schon: „Hier sitzen nur die, die immer hier sitzen“, heißt es auf dem entsprechenden Schild.

Biergarten in Weissach im Tal: Was bringt die Zukunft?

Industrial-Charme und doch gemütlich: Im Weissacher Biergärtle herrscht ein besonderer Flair. Foto: Weingand

Im Weissacher Biergärtle setzen die Odabasis, die von einem Mitarbeiter und Cengiz’ Schwester unterstützt werden, auf familiäre Atmosphäre. „Hier geht niemand leer aus, wenn er schon eine halbe Stunde vor der offiziellen Öffnungszeit ankommt“, sagt er. Auf der Karte stehen neben diversen Sorten Bier, Wein und Softdrinks Klassiker wie Burger, Pommes und schwäbischer Wurstsalat. „Immer wieder machen wir auch Specials – zum Beispiel orientalische Frikadellen oder Gyros“, sagt Cengiz Odabasi. Wenn sich der Biergarten einmal richtig etabliert hat, kann er sich auch einen zusätzlichen Foodtruck mit Rostbraten und Co. vorstellen.

Bei den Besuchern kommen auch die „Double-Time“ Aktionen gut an: Ein Getränk bezahlen, zwei bekommen. „Ich gebe den Gästen auch oft einen aus. Mir geht es hier nicht nur ums Geld“, sagt Odabasi. Freundliche Atmosphäre für die Gäste schaffen, das sei ihm wichtig. „Die positive Resonanz, die wir von den Gästen bekommen haben, freut mich total.“ Ausbauen wolle er künftig die Livemusik: „Da hatten wir schon mal was da, aber künftig fände ich es super, wenn wir das einmal pro Woche anbieten könnten.“

Biergärtle Weissach

Anfahrt

Der Biergarten der Odabasis befindet sich an der Welzheimer Straße, Hausnummer 34, in Unterweissach. Er ist schon von Weitem an dem Backstein-Schornstein erkennbar. Einige Parkplätze sind vor Ort vorhanden.

Öffnungszeiten

Das Biergärtle öffnet nur bei gutem Wetter. Dann sind die Öffnungszeiten unter der Woche von 17 bis 22 Uhr, samstags von 15 bis 22 Uhr. Sonntags öffnet der Biergarten bereits um 12 Uhr.