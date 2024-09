Am frühen Morgen explodiert es an einem Bekleidungsgeschäft. Besteht ein Zusammenhang zur Tat am Montag?

red/dpa 18.09.2024 - 07:27 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen hat es in der Kölner Innenstadt erneut eine Explosion gegeben. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 5 Uhr zu einer Detonation an einem Bekleidungsgeschäft in der Ehrenstraße.