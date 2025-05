Nach dem Telefonat von Donald Trump und Wladimir Putin erwartet der US-Außenminister Marco Rubio, dass Russland bald einen Waffenruhe-Plan vorlegt.

red/AFP 21.05.2025 - 07:01 Uhr

US-Außenminister Marco Rubio erwartet nach eigenen Worten von Russland in Kürze die Präsentation eines ungefähren Waffenruhe-Plans mit der Ukraine. „Irgendwann, vielleicht in ein paar Tagen oder hoffentlich noch in dieser Woche, wird die russische Seite die Bedingungen vorlegen, die sie gerne sehen würde“, sagte Rubio am Dienstag im US-Senat. Diese Grundzüge seien dann auch ein wichtiger Hinweis auf Moskaus „wahre Absichten“.