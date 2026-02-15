Zum zweiten Todestag des Kremlkritikers Nawalny präsentieren Außenminister Wadephul und Kollegen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz neue Erkenntnisse. Hat das Folgen für Putin?
15.02.2026 - 12:18 Uhr
München - Zwei Jahre nach dem Tod von Alexej Nawalny steht für Deutschland und vier weitere europäische Länder fest, dass Russland den prominenten Kremlkritiker mit einem starken Nervengift umgebracht hat. Außenminister Johann Wadephul erklärte bei einem aufsehenerregenden Auftritt mit Nawalnys Witwe am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, nach Analysen von Proben sterblicher Überreste sei klar: "Alexej Nawalny wurde in russischer Gefangenschaft vergiftet."