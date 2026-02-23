In weniger als vier Monaten steigt in Mexiko die Fußball-WM, schon in wenigen Wochen sind Playoff-Partien geplant. Doch eine Gewaltwelle erschüttert derzeit das Land. Hat dies Folgen für das Turnier?
23.02.2026 - 13:17 Uhr
München - Wegen der jüngsten Gewalteskalation in Mexiko wachsen in der Fußball-Welt die Bedenken vor der WM im Sommer. Seit das Militär in dem mittelamerikanischen Land den mächtigen Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes - auch bekannt als "El Mencho" - tötete, setzen dessen Anhänger Autos, Banken, Tankstellen und Läden in Brand und errichten Straßensperren.