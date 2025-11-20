Eugen Kiemele war Sammler, Gebrauchtwarenhändler, Rennfahrer – und hat das legendäre Bauern-und Technikmuseum Seifertshofen gegründet. Er wurde 88 Jahre alt. Sein Lebenswerk in Bildern.
20.11.2025 - 14:38 Uhr
Bei Eugen Kiemele hat es geknallt, geraucht, gebrannt – der Mann aus Seifertshofen liebte den Nervenkitzel und die Maschinen, die ihn auslösten: Rennautos, Monster-Trucks, Dampfmaschinen, Panzer – in Kiemeles legendärem Bauern- und Technikmuseum Seifertshofen (Ostalbkreis) gab es in den vergangenen Jahrzehnten einen wilden Mix aus allerlei Fahrzeugen zu bestaunen. Und das soll auch nach seinem Tod so bleiben.