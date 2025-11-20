Eugen Kiemele war Sammler, Gebrauchtwarenhändler, Rennfahrer – und hat das legendäre Bauern-und Technikmuseum Seifertshofen gegründet. Er wurde 88 Jahre alt. Sein Lebenswerk in Bildern.

Bei Eugen Kiemele hat es geknallt, geraucht, gebrannt – der Mann aus Seifertshofen liebte den Nervenkitzel und die Maschinen, die ihn auslösten: Rennautos, Monster-Trucks, Dampfmaschinen, Panzer – in Kiemeles legendärem Bauern- und Technikmuseum Seifertshofen (Ostalbkreis) gab es in den vergangenen Jahrzehnten einen wilden Mix aus allerlei Fahrzeugen zu bestaunen. Und das soll auch nach seinem Tod so bleiben.

Die Veranstaltungen und das Museum wolle man „in seinem Sinne“ fortführen, sagte Museumssprecher Boris Wolff kürzlich unserer Zeitung. Vor genau einer Woche, am 13. November, ist Kiemele im Alter von 88 Jahren „im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen“, wie sein Sohn Hans Kiemele mitteilte. „Die Kräfte haben ihn verlassen.“

Bleiben wird das Lebenswerk des Senior Chefs, der ein leidenschaftlicher Sammler war, und die Erinnerungen an Veranstaltungen wie das Lanz-Bulldog und Dampffestival, das jährlich Tausende Menschen in das 150-Seelendorf Seifertshofen lockte.

Eugen Kiemele ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

In unserer Bildergalerie (siehe oben) blicken wir zurück auf jene Momente und tauchen ein in die Abenteuerwelt des Eugen Kiemele.