Christian Neureuther trauert noch immer um seine Rosi. Er spricht offen über schlaflose Nächte, Schmerz und den Versuch, seine Sorgen nicht auf Sohn Felix zu übertragen.
11.04.2026 - 12:26 Uhr
Auch drei Jahre nach dem Tod von Skilegende Rosi Mittermaier ist für ihren Mann Christian und Sohn Felix der große Verlust immer noch schwer zu ertragen. „Ich habe eins gelernt und das ist für mich, dass ich Schmerz aushalten muss und andere mit meinen Gefühlen nicht runterziehen will“, sagte der 76-Jährige in der ZDF-Sendung „Terra Xplore“.