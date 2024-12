Auf einem deutschen Weihnachtsmarkt kommt es zu einer tödlichen Attacke, der Tatverdächtige stammt aus einem arabischen Land. Der Premier Ungarns nutzt dies für Kritik an der EU-Flüchtlingspolitik.

red/dpa 21.12.2024 - 14:58 Uhr

Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident Viktor Orban spricht nach der tödlichen Attacke in Magdeburg sein Mitgefühl aus, macht aber zugleich die Flüchtlingspolitik der EU für den Vorfall am Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalts Hauptstadt mitverantwortlich. „Wir stehen in erster Linie an der Seite der Deutschen“, sagte Orban in Budapest. Jedoch sei dies nicht nur die Angelegenheit der Deutschen.