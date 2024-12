Nach Todesfahrt in Magdeburg

Nach der Attacke mit mehreren Toten und vielen Verletzten in Magdeburg besucht Innenminister Strobl den Stuttgarter Weihnachtsmarkt.

red/dpa 21.12.2024 - 19:03 Uhr

Für die Weihnachtsmärkte im Südwesten gibt es aus Sicht von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sehr starke und engmaschige Sicherheitskonzepte. „Ich habe mich schon vor einigen Wochen persönlich hier in Stuttgart davon überzeugt, dass die Maßnahmen greifen, dass beispielsweise die Poller hochgefahren sind, die Antiterrorsperren im Einsatz sind“, sagte Strobl bei einem Besuch des Stuttgarter Weihnachtsmarkts einen Tag nach dem tödlichen Anschlag in Magdeburg. „Wir tun alles dafür, dass wir sichere und friedliche Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg haben“, sagte Strobl.