Schüsse an Schule – Weiterer Prozess beginnt

Nach tödlichem Angriff in Offenburg

Nach dem tödlichen Angriff an einer Offenburger Schule bekommt ein 16-Jähriger eine harte Jugendstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nun beginnt ein Prozess gegen einen anderen 16-Jährigen.

red/dpa/lsw 28.08.2024 - 17:46 Uhr

Rund neun Monate nach den tödlichen Schüssen an einer Offenburger Schule beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) ein Prozess gegen einen weiteren Jugendlichen. Dem 16-Jährigen wird vorgeworfen, geplante Straftaten nicht angezeigt zu haben. Mehr Details dazu hat die Justiz aus Jugendschutzgründen nicht veröffentlicht; auch nicht, in welcher Beziehung er zu dem bereits verurteilten Angreifer stand. Beim Prozess vor der Jugendkammer ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, wie das Amtsgericht Offenburg auf Anfrage mitteilte. Zuvor berichtete die „Mittelbadische Presse“.