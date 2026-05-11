Vor knapp einer Woche kommt es zu einem tödlichen Unfall auf der B3 bei Freiburg. Wenige Tage später kracht es auf demselben Streckenabschnitt erneut.
11.05.2026 - 17:32 Uhr
Nur wenige Tage nach einem tödlichen Sportwagen-Unfall auf einer Bundesstraße bei Freiburg ist es auf demselben Streckenabschnitt zu einem weiteren schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 48-Jähriger am Samstagnachmittag auf der B3 zwischen Freiburg und Schallstadt beim Wechsel von der rechten auf die linke Spur das Auto einer 42-Jährigen, das dort bereits fuhr. Es kam zu einer Kollision.