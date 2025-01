Firma in Bad Friedrichshall nimmt am Montag Betrieb auf

Durch Schüsse in einer Firma sterben zwei Menschen. Ein Mitarbeiter wird verdächtigt. Während viele Fragen offen bleiben, äußert sich die Firma. Dort herrscht Trauer, aber auch der Blick nach vorn.

red/dpa/lsw 10.01.2025 - 17:23 Uhr

Nach den Schüssen in einer Firma in Bad Friedrichshall bei Heilbronn mit zwei Toten und einem lebensgefährlich Verletzten will das betroffene Unternehmen am Montag wieder die Produktion aufnehmen. „Wir sind tief erschüttert und fühlen mit den Familien der Opfer“, erklärten die beiden Geschäftsführer des Familienbetriebs, in dem Präzisionszahnräder hergestellt werden.