Anfang Oktober wird in einer Bar in Göppingen ein 29-Jähriger erschossen. Eine Spur führt zu einem Mann, der sich zur Tatzeit in Tatortnähe aufgehalten haben soll. Darüber hinaus wurde für Hinweise, die zur Ergreifung des Schützen führen, eine Belohnung ausgesetzt.

Sebastian Steegmüller 04.12.2024 - 12:47 Uhr

Am späten Abend des 2. Oktober hat eine maskierte Person mit einer Maschinenpistole eine Bar in der Gartenstraße in Göppingen betreten und das Feuer auf drei Männer eröffnet. Zwei davon werden durch die Schüsse verletzt, ein 29-Jähriger verstirbt noch vor Ort. Obwohl die Polizei zur Aufklärung des Tötungsdelikts die Sonderkommission Kurz eingerichtet hat, ist der Schütze noch immer auf freiem Fuß. Eine Spur führt jedoch zu einem Unbekannten, der sich im Tatzeitraum in Tatortnähe aufgehalten haben soll. „Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann mit der Tat in Verbindung gebracht werden oder in sonstiger Weise etwas zur Tataufklärung beitragen kann“, schreibt die Polizei. Bereits Mitte November wurden daher Lichtbilder von ihm veröffentlicht, doch noch immer konnte er nicht identifiziert werden.