Die US-Regierung reduziert nach der tödlichen Eskalation bei Einsätzen in Minneapolis die Zahl der Grenzschützer. Der neue Chef des Einsatzes spricht von „klugem Gesetzesvollzug“.
04.02.2026 - 16:52 Uhr
Die Zahl der Grenzschutzbeamten in Minneapolis soll deutlich reduziert werden. Das sagte der Grenzschutz-Beauftragte Tom Homan bei einer Pressekonferenz. Er war zuvor von US-Präsident Donald Trump vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen in der Stadt entsandt worden. Demnach sollen 700 Beamte aus der Metropolregion im Bundesstaat Minnesota abgezogen werden. Etwa 2.000 Beamte seien dort dann noch im Einsatz.