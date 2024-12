Nach der Todesfahrt beim Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde die Veranstaltung für beendet erklärt. Der Weihnachtsmarkt sollte ursprünglich bis zum 29. Dezember geöffnet bleiben.

red/afp 21.12.2024 - 12:08 Uhr

Nach dem mutmaßlichen Anschlag mit mehreren Toten und zahlreichen Verletzten ist der Weihnachtsmarkt in Magdeburg für beendet erklärt worden. „Wir sind in tiefer Trauer und mit unseren Herzen und Gedanken bei den Opfern, Angehörigen und Helfern“, erklärten die Veranstalter am Samstag. Der Weihnachtsmarkt und die Lichterwelt seien beendet. Nach Angaben eines Stadtsprechers sollte der Weihnachtsmarkt ursprünglich bis zum 29. Dezember geöffnet bleiben.