Ein 57-jähriger Polizeibeamter wird am Rand des Brezel Race bei einem Überholmanöver vom Golf einer 23-Jährigen erfasst. Die Frau hat ihn in der Olgastraße beim Abbiegen in eine Einfahrt mutmaßlich übersehen.

Das Brezel-Race, an dem am Sonntag rund 3500 Radfahrer teilgenommen haben, ist von einem Unfall überschattet worden. Ein 57 Jahre alter Polizist der Motorradstaffel wurde vom Auto einer 23-Jährigen erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen.

Der Mann war mit seinen Kollegen der Verkehrspolizei beim Brezel-Race eingeteilt, um die notwendigen Sperrungen einzurichten und den Verkehr zu lenken. Hierzu ist der Beamte gegen 14.20 Uhr mit seinem Dienstmotorrad – mit eingeschaltetem Blaulicht, aber ohne Martinshorn – vom Charlottenplatz auf der Olgastraße in Richtung Immenhofer Straße unterwegs gewesen. Leicht bergauf soll er zunächst ein am unmittelbar darauffolgenden Unfall unbeteiligtes Fahrzeug überholt haben. Als er dann kurz vor der Weißenburgstraße am VW der 23-Jährigen vorbeifahren wollte, kam es zur Kollision. Die Frau hatte mutmaßlich das Motorrad beim Linksabbiegen in eine Einfahrt übersehen. Die Gründe dafür sind noch unklar. Möglicherweise hatte sie auf den Schulterblick verzichtet oder war anderweitig abgelenkt. Alkoholisiert ist sie laut Polizei nicht gewesen, dementsprechend behielt sie ihren Führerschein.

Lesen Sie auch

Lebensgefahr bestand offenbar nicht

Nach dem Zusammenstoß verlor der Polizist die Kontrolle über seine Maschine. Er prallte gegen einen geparkten Mercedes und stürzte. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort und brachte ihn zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr hat wohl nicht bestanden. Sowohl das Unfallauto als auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro.

Erinnerung an tödlichen Unfall

Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Ludwigsburg die Ermittlungen übernommen. Wieder einmal. Der Unfall erinnert an einen tödlichen Zusammenstoß, der sich während der Fußball-EM in Stuttgart ereignet hat. Am 24. Juni war ein 61 Jahre alter Beamter der Motorradstaffel durch Degerloch unterwegs, um den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zum Flughafen zu eskortieren. Am Albplatz wurde der Polizist vom BMW einer 69-Jährigen erfasst. Sie soll trotz einer Absperrung auf die B 27 eingebogen sein. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem 61-Jährigen, der im Tross unterwegs war. Er verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist auch nach knapp vier Monaten noch nicht geklärt. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagte eine Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag.

Hinweise zum Unfall in der Olgastraße erbittet die Verkehrspolizei in Ludwigsburg unter Telefon 07 11 / 68 69-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.