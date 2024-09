Nach der Tötung eines hochrangigen Kommandeurs der pro-iranischen Hisbollah-Miliz hat Israel weitere Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon gemeldet. Am Vortag hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben 16 Hisbollah-Kämpfer getötet.

red/AFP 21.09.2024 - 13:37 Uhr

Nach der Tötung eines ranghohen Kommandeurs der pro-iranischen Hisbollah-Miliz hat Israel weitere Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon gemeldet. „Die israelische Armee greift derzeit der Terrororganisation Hisbollah gehörende Standorte im Libanon an“, hieß es am Samstag in einer Mitteilung des Militärs. Am Vortag hatte die israelische Armee nach eigenen sowie nach Hisbollah-Angaben in einem südlichen Vorort von Beirut mindestens 16 Hisbollah-Kämpfer getötet, darunter den Kommandeur der Hisbollah-Elite-Einheit Radwan, Ibrahim Akil.