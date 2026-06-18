Eine Mutter vergisst ihr Kind im Auto. Stundenlang, bei Hitze und mit tödlichen Folgen. Ein tragischer Einzelfall? Experten können erklären, wie es so weit kommt.
18.06.2026 - 09:22 Uhr
Ein Auto steht in der Sonne, die Türen sind geschlossen, das Leben drumherum läuft weiter – bis am frühen Nachmittag klar wird, dass ein kleines Kind im Wagen eingeschlossen ist. In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) war es da am Mittwoch schon zu spät, ein 20 Monate altes Mädchen lebt nicht mehr. Spielte die Hitze die entscheidende Rolle?