Nach der Trennung von Coach Glasbrenner und Geschäftsführer Thiele leitet Ex-Profi Unsöld interimsweise das Training beim SSV Ulm. Der Drittligist sucht derweil einen neuen Cheftrainer.

red/dpa 12.11.2025 - 12:07 Uhr

Der frühere Profi Oliver Unsöld leitet bis zur Verpflichtung eines neuen Cheftrainers interimsweise das Training beim Fußball-Drittligisten SSV Ulm. Das gab der abstiegsbedrohte Club bekannt. In der sportlichen Krise nach dem Zweitliga-Abstieg im Sommer hatte sich der frühere Bundesligist Anfang der Woche sowohl von Trainer Moritz Glasbrenner als auch von Geschäftsführer Markus Thiele getrennt.