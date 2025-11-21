Cristiano Ronaldo beeindruckt den US-Präsidenten in Washington. Nach dem Treffen postet Trump ein offensichtlich KI-generiertes Video der beiden beim Kick im Weißen Haus.
21.11.2025 - 09:48 Uhr
Dieser Besuch wirkt nach: US-Präsident Donald Trump hat Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo nach dem Treffen im Weißen Haus in großen Tönen gelobt. Ronaldo sei ein großartiger Junge, schrieb Trump in dicken Lettern bei Instagram. „Es war toll, ihn im Weißen Haus zu treffen. Er ist wirklich klug - und cool!!!“