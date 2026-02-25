Nach dem Treffen mit Präsident Xi kündigt Kanzler Merz eine größere Bestellung Chinas bei Airbus an. Wie viele Flieger wollen die Chinesen kaufen?

red/dpa 25.02.2026 - 15:09 Uhr

China will nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine größere Bestellung bei Airbus aufgeben. „Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die chinesische Führung bei dem Unternehmen Airbus eine größere Zahl weiterer Flugzeuge bestellen wird“, sagte Merz nach dem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef in Peking. „Es wird insgesamt bis zu 120 zusätzliche Flugzeuge geben, die bei Airbus bestellt werden“, erklärte er weiter. Weitere Details zur Höhe der Kaufsumme oder bis wann der Deal vollzogen werden soll, nannte Merz nicht.