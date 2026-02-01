Werder Bremen sucht einen neuen Trainer. Ein prominenter Name bringt sich selbst ins Gespräch - und beruft sich dabei sogar auf den Bundeskanzler.
Nach der Trennung von Trainer Horst Steffen hat sich bei Werder Bremen ein alter Bekannter ins Gespräch gebracht: der langjährige Bundesliga-Coach Felix Magath, der mit Bayern München und dem VfL Wolfsburg zwar schon die deutsche Meisterschaft gewann, bei Werder aber schon einmal mitten im Abstiegskampf der Saison 1998/99 gehen musste.