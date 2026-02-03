Zuletzt soll Werder bei der Suche nach einem neuen Trainer genauer auf zwei Kandidaten geschaut haben. Doch Medienberichten zufolge kommen beide Mainzer Ex-Trainer nicht mehr infrage.

Bremen - Die Dänen Bo Svensson und Bo Henriksen sind bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen offenbar als Topkandidaten für den Trainerposten aus dem Rennen. Wie erst die "Bild" und dann die "Deichstube" berichteten, sagte der frühere Mainz- und Union-Berlin-Coach Svensson dem Club ab. Dem 46-Jährigen soll demnach die Überzeugung für die Aufgabe gefehlt haben.

Auch der ehemalige Mainz-Trainer Henriksen wird wohl nicht die Nachfolge von Horst Steffen antreten, der am Sonntag gehen musste. Dies hatte sich laut "Deichstube" schon am Montagabend abgezeichnet. Der 50-Jährige soll noch bis 2027 bei den Rheinhessen unter Vertrag stehen. Verhandlungen seien deswegen zu schwierig gewesen, schreibt die "Bild".

Trainer von außen gewünscht

Für die Bremer und den auch in die Kritik geratenen Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz dürften die Absagen ein großer Rückschlag sein.

Der Tabellen-15. der Bundesliga hatte sich am Sonntag nach zehn sieglosen Spielen von seinem bisherigen Chefcoach Steffen getrennt. Fritz bekräftigte danach in einer Medienrunde, dass der neue Trainer nicht Teil einer internen Lösung sein soll, sondern von außen geholt werden soll.