Zuletzt soll Werder bei der Suche nach einem neuen Trainer genauer auf zwei Kandidaten geschaut haben. Doch Medienberichten zufolge kommen beide Mainzer Ex-Trainer nicht mehr infrage.
03.02.2026 - 13:44 Uhr
Bremen - Die Dänen Bo Svensson und Bo Henriksen sind bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen offenbar als Topkandidaten für den Trainerposten aus dem Rennen. Wie erst die "Bild" und dann die "Deichstube" berichteten, sagte der frühere Mainz- und Union-Berlin-Coach Svensson dem Club ab. Dem 46-Jährigen soll demnach die Überzeugung für die Aufgabe gefehlt haben.