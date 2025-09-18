Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt hat bei „Deutschlands dümmster Promi“ zwei Bundeskanzler nicht erkannt. Der CSU-Chef hat eine klare Meinung dazu.
18.09.2025 - 23:23 Uhr
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht die bisherigen Wissenslücken seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt bei Politiker-Fragen im TV gelassen. „Also ich bin immer froh, dass sie weiß, wer bayerischer Ministerpräsident ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste“, sagte der CSU-Chef am Rande des „Bild100“-Events in Berlin.