Nach dem Banküberfall in Oftersheim fehlt weiter jede Spur vom Täter. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen – viele Fragen zur Tat bleiben bislang unbeantwortet.
07.11.2025 - 13:27 Uhr
Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist der Täter weiter flüchtig. Die Polizei ermittle derzeit in sämtliche Richtungen, wie eine Sprecherin sagte. Auch werde geprüft, ob sich der Täter bereits ins Ausland abgesetzt haben könnte. Der Gesuchte sei bislang nicht identifiziert worden.