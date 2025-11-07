Nach dem Banküberfall in Oftersheim fehlt weiter jede Spur vom Täter. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen – viele Fragen zur Tat bleiben bislang unbeantwortet.

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist der Täter weiter flüchtig. Die Polizei ermittle derzeit in sämtliche Richtungen, wie eine Sprecherin sagte. Auch werde geprüft, ob sich der Täter bereits ins Ausland abgesetzt haben könnte. Der Gesuchte sei bislang nicht identifiziert worden.

Viele Fragen zur Tat am Donnerstag bleiben weiterhin offen. Unklar ist etwa, wie viel Geld der Täter erbeutet habe, als er mit vorgehaltener Waffe in die Bank stürmte und Bargeld forderte.

Bei dem Überfall wurden zwei Menschen verletzt. Ob es sich um Kunden oder Angestellte handelte, war zunächst nicht bekannt. Ob der Mann bei seiner Tat Gewalt einsetzte, um an die Beute zu gelangen, blieb ebenfalls ungewiss.

Auto mit Heidelberger Kennzeichen

Der Täter flüchtete anschließend mit einem schwarzen Auto mit Heidelberger Kennzeichen. Auch ein Polizeihubschrauber stieg zeitweise auf, um an der Fahndung teilzunehmen.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne nicht mehr über die Polizeiarbeit bekanntgegeben werden.

Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Im Fahndungsaufruf gaben die Beamten an, dass der Flüchtige von kräftiger Statur sei und einen osteuropäischen Akzent habe. Er sei zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Am Donnerstag trug er einen schwarzen Hoodie und eine dunkelgrüne Steppweste.