Laut einem Medienbericht sind an Schulen in Deutschland mehr als tausend Stellen für Schulleiterinnen und Schulleiter nicht besetzt.

In Deutschland fehlen einem Medienbericht zufolge mehr als tausend Schulleiterinnen und Schulleiter. Das ist das Ergebnis einer am Montag veröffentlichten Umfrage der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) unter den Kultusministerien der Bundesländer. Demnach sind derzeit bundesweit mindestens 1286 Schulleiterstellen nicht oder nur kommissarisch besetzt.

Die meisten Stellen sind demnach in Nordrhein-Westfalen vakant (328). Das Kultusministerium in Düsseldorf begründete dies laut „NOZ“ mit dem allgemeinen „akuten Lehrermangel“, der nicht in wenigen Jahren zu beheben sei.

Dreistellige Zahl unbesetzter Stellen

Auch Baden-Württemberg (221) und Niedersachsen (162) meldeten der „NOZ“ jeweils eine dreistellige Zahl unbesetzter Stellen. Die wenigsten freien Stellen gibt es demnach derzeit in Hamburg (sechs). Das Kultusministerium in Hessen wollte keine genauen Zahlen melden.