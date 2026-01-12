Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Fahrzeug der Wasserwacht versorgen verletzte Sanitäter zunächst den Unfallverursacher. Erst im Anschluss kommen sie selbst ins Krankenhaus.

red/dpa 12.01.2026 - 11:39 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Einsatzfahrzeug der Wasserwacht ist ein junger Mann verletzt worden. Der 18-Jährige war wegen eines Überholmanövers in einer Kurve bei Bischofswiesen (Landkreis Berchtesgadener Land) auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Dort kam es nach Polizeiangaben zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Einsatzfahrzeug der Wasserwacht Berchtesgaden.