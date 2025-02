Bei einem Unfall in der Nähe von Benningen (Kreis Ludwigsburg) durchbricht ein Fahrzeug eine Leitplanke. Hätte sie das Auto nicht eigentlich aufhalten müssen?

Frederik Herrmann 18.02.2025 - 15:29 Uhr

Ein schwerer Unfall in Benningen im Kreis Ludwigsburg sorgt für Diskussionen: Ein BMW kam in einer Kurve am vergangenen Freitag von der Straße ab, krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen die Leitplanke, durchschlug sie und überschlug sich. Anschließend rollte das Fahrzeug die Böschung hinab.