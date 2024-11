Am 14. November stürzt ein 78 Jahre alter Fahrradfahrer im Stadtviertel Jesingen. Schwer verletzt wird er in eine Klinik gebracht, wo er Tage später verstirbt.

Sebastian Winter 19.11.2024 - 16:57 Uhr

Der am vergangenen Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Theodor-Körner-Straße in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) schwer verletzte 78-jährige Radfahrer ist am Dienstag verstorben. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen erlag er seinen Verletzungen.