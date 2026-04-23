Nach einem Unfall in Lauffen am Neckar soll ein E-Bike-Fahrer einen Autofahrer mit Messer und Pfefferspray bedroht haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

red/dpa/lsw 23.04.2026 - 10:46 Uhr

Ein E-Bike-Fahrer soll in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) einen Autofahrer mit einem Messer und Pfefferspray bedroht haben. Der 35-jährige Autofahrer habe den E-Bike-Fahrer zunächst überholen wollen, teilte die Polizei mit. Während des Überholens sei der E-Bike-Fahrer allerdings nach links ausgeschert, so dass es zum Kontakt mit dem Auto gekommen sei. Dabei seien am Auto Kratzspuren entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt.