Am Montag bleibt ein Lkw-Auflieger an einer Brücke hängen. Es kommt zu einer Vollsperrung. Ein Statiker rückt an und kann am Ende Entwarnung geben.

Johannes Röckinger /Breithut 19.11.2024 - 10:45 Uhr

Nachdem am Montagmorgen ein Lkw-Auflieger an einer Brücke in Stuttgart-Stammheim hängen geblieben war, ist die Landesstraße 1110 von Stammheim nach Ludwigsburg seit Montagnachmittag wieder frei.