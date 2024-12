Vergangenen Freitag war ein Lastwagen mit seiner Ladung an der Decke des Tunnels hängen geblieben. Jetzt werden kaputten Leuchten entfernt. Die Umleitung betrifft auch Kornwestheim.

Frederik Herrmann 12.12.2024 - 15:53 Uhr

Autofahrer aufgepasst. In der Nacht von Dienstag, 17. Dezember, auf Mittwoch, 18. Dezember, wird der Tunnel Stammheim an der Bundesstraße 27a – also die Nordumfahrung von Stuttgart-Stammheim zwischen Kornwestheim über Stuttgart-Zuffenhausen nach Möglingen – von 20 bis 1 Uhr gesperrt. Und zwar komplett. Der Grund: Die Folgen eines Unfalls vom vergangenen Freitag müssen behoben werden, wie das Landratsamt Ludwigsburg mitteilt.