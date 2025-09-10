Die Polizei ermittelt gegen einen 38-Jährigen, der am Dienstagabend in Stuttgart-Hedelfingen unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht haben soll. Danach flüchtete er.
10.09.2025 - 12:17 Uhr
Ein 38-Jähriger ist am Dienstagabend in Esslingen festgenommen worden, nachdem er in Stuttgart-Hedelfingen unter Alkoholeinfluss einen Unfall mit seinem VW Passat verursacht haben soll. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann gegen 21.10 Uhr auf den Otto-Hirsch-Brücken beim Spurwechsel den Renault eines 51-Jährigen gestreift.