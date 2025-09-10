Die Polizei ermittelt gegen einen 38-Jährigen, der am Dienstagabend in Stuttgart-Hedelfingen unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht haben soll. Danach flüchtete er.

Ein 38-Jähriger ist am Dienstagabend in Esslingen festgenommen worden, nachdem er in Stuttgart-Hedelfingen unter Alkoholeinfluss einen Unfall mit seinem VW Passat verursacht haben soll. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann gegen 21.10 Uhr auf den Otto-Hirsch-Brücken beim Spurwechsel den Renault eines 51-Jährigen gestreift.

Dann soll der Unfallverursacher nach links auf die Straße Am Mittelkai abgebogen und davongefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den die Polizei auf mehrere tausend Euro schätzt.

Die Beamten konnten dann aber den Aufenthaltsort des 38-Jährigen in der Klosterallee in Esslingen ermitteln und ihn dort vorläufig festnehmen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss gestanden hatte. Sein Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt und eine Blutprobe angeordnet.

Außerdem entdeckten die Beamten am Unfallfahrzeug noch weitere frische Schäden, die nicht vom Unfall in Hedelfingen stammen. Da auch die Strecke des VW von Hedelfingen nach Esslingen noch unklar ist, bittet die Polizei Zeugen und eventuelle Geschädigte unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 35 00 um Hinweise.