Die aus der Toskana zurückgekehrte Schulgruppe wird in Duisburg umfassend betreut. Der Schock nach dem Unfalltod zweier Teenager ist gewaltig.

red/dpa 20.09.2024 - 12:43 Uhr

Schock und Trauer in Duisburg: Nach dem Unfalltod von zwei Schülerinnen aus ihren Reihen ist eine Schulgruppe aus der Toskana am Freitag heimgekehrt. An ihrer Gesamtschule erwartete sie ein umfassendes Hilfs- und Beratungsangebot, wie eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf schilderte. Es gehe darum, betroffene Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern aufzufangen und zu unterstützen. Am Morgen war ein Bus mit rund 80 Menschen an der Gesamtschule Duisburg-Mitte eingetroffen. Vor Ort standen ihnen Schulpsychologen und Seelsorger zur Verfügung.