Nach dem Gondelabsturz in der Schweiz sichern Ermittler wichtige Bauteile und prüfen Videomaterial. Was bisher über den Hergang bekannt ist.

red/dpa 19.03.2026 - 17:47 Uhr

Der Absturz einer Skilift-Gondel in der Schweiz ist nach ersten Erkenntnissen der schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle (Sust) auf einen Zusammenstoß zurückzuführen. Er soll zwischen einer Klemme, mit der die Unglücksgondel am Seil befestigt war, und Rollen an einem Mast passiert sein, über die das Seil geführt wird, zitiert der Sender SRF die Sust. Weshalb es zu dem Zusammenstoß kam, werde noch untersucht, sagte der Sust-Untersuchungsleiter Phillippe Thürler demnach.