Bei einem Unwetter 2009 starb Feuerwehrmann Angelo Di Pasqua im Einsatz. Sein Sohn war damals vier. Jetzt kam er wieder nach Korntal-Münchingen.
07.08.2025 - 18:03 Uhr
Wie soll man das Unsagbare in Worte fassen? Wie können Trauer über den Tod eines Menschen und Freude über unerwartet große Anteilnahme nebeneinander stehen? Der Korntal-Münchinger Bürgermeister Alexander Noak rang am Mittwochabend sichtlich um die richtigen Worte, als er Angelo Di Pasqua einen Scheck über genau 50 262 Euro überreichte.