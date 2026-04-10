Der Erdrutsch in Petacciato ist großflächig und langsam, doch seine Wirkung ist massiv: Autobahn, Bahn und Häuser sind betroffen. Anwohner hatten das Ereignis kommen sehen.
10.04.2026 - 06:27 Uhr
Campobasso - Für die Menschen in Petacciato sind die Bewegungen der Erde in ihrem Ort kein neues Phänomen: Der Hang in dem Gebiet in der Region Molise in Süditalien gilt seit langem als instabil. Erdbewegungen wurden dort in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder registriert. Zuletzt war es ruhig, doch Unwetter mit heftigen Regenfällen haben die Erde Anfang der Woche wieder in Bewegung gesetzt und einen großflächigen Erdrutsch reaktiviert.