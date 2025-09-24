Nach schweren Regenfällen in Italien wird immer noch eine Urlauberin aus Deutschland vermisst. Die Hoffnung, sie lebend zu finden, ist minimal. Es gibt bereits Beileidsbekundungen.
24.09.2025 - 12:07 Uhr
In Italien gibt es nach den schweren Regenfällen der vergangenen Tage im Norden des Landes kaum noch Hoffnung, eine vermisste deutsche Urlauberin noch lebend zu finden. Die Behörden gaben die 64 Jahre alte Frau, die auf einem Campingplatz in der Region Piemont von einer Flutwelle mitgerissen wurde, praktisch auf. Die Suche lief trotzdem weiter.