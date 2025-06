Am Wochenende kokettierte Trump noch mit einem „Regime Change“ in Teheran. Nun rudert er zurück – und spricht lieber vom Potenzial des Iran. Vor allem wegen eines begehrten Rohstoffs.

red/dpa 24.06.2025 - 18:44 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist von seiner zuvor angedeuteten Unterstützung für einen Machtwechsel im Iran wieder abgerückt. Die Frage eines Journalisten, ob er einen „Regime Change“ in Teheran sehen wolle, beantwortete der Republikaner mit „Nein“. „Ich möchte, dass sich alles so schnell wie möglich beruhigt“, sagte Trump während des Flugs zum Nato-Gipfel in Den Haag. Ein solcher Machtwechsel sei mit „Chaos“ verbunden – „und idealerweise wollen wir nicht so viel Chaos sehen“.