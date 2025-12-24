In der katholischen Mitternachtsmesse in Bethlehem sitzt traditionell auch immer ein ranghoher Vertreter der palästinensischen Behörde. Diesmal mussten offenbar die USA eingreifen.

red/KNA 24.12.2025 - 21:56 Uhr

Eine Intervention der USA hat Israel dazu gebracht, den palästinensischen Vize-Präsidenten Hussein al-Scheich an Heiligabend doch nach Bethlehem reisen zu lassen. Nachdem dessen Konvoi an Heiligabend zunächst an der Fahrt in die Geburtsstadt Jesu gehindert worden war, konnte er doch zur Mitternachtsmesse mit dem Lateinischen Patriarchen, Kardinal Pierbattista Pizzaballa kommen, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete.