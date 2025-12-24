In der katholischen Mitternachtsmesse in Bethlehem sitzt traditionell auch immer ein ranghoher Vertreter der palästinensischen Behörde. Diesmal mussten offenbar die USA eingreifen.

Eine Intervention der USA hat Israel dazu gebracht, den palästinensischen Vize-Präsidenten Hussein al-Scheich an Heiligabend doch nach Bethlehem reisen zu lassen. Nachdem dessen Konvoi an Heiligabend zunächst an der Fahrt in die Geburtsstadt Jesu gehindert worden war, konnte er doch zur Mitternachtsmesse mit dem Lateinischen Patriarchen, Kardinal Pierbattista Pizzaballa kommen, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

 

Al-Scheich soll bei der katholischen Mitternachtsmesse in der Katharinenkirche den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas vertreten, der sonst traditionell den Gottesdienst am Heiligen Abend besucht. Eine israelische Reaktion zu den Vorgängen gab es zunächst nicht.