Der Beauftragte für Kultur und Medien empfängt im Kanzleramt Künstlerinnen und Künstler aus dem südamerikanischen Land. Weimer sieht eine «Chance auf Öffnung».
12.01.2026 - 13:32 Uhr
Berlin - Nach der US-Militäraktion in Venezuela fordert Kulturstaatsminister Wolfram Weimer von der neuen Führung in Caracas Schritte zur Demokratisierung. Konkret verlangte er, die Deutsche Welle bald wieder in Venezuela "hörbar und sichtbar" zu machen. Er kündigte an, Exilkunst und Exiljournalismus gezielt mit Programmen zu unterstützen.