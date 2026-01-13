Zehn Tage nach US-Luftangriffen in Caracas sind viele Opfer noch nicht identifiziert. Innenminister Cabello spricht von schweren Angriffen, zudem gelten weiter Menschen als vermisst.
13.01.2026 - 23:30 Uhr
Zehn Tage nach dem US-Militäreinsatz in Caracas arbeiten die venezolanischen Behörden eigenen Angaben zufolge weiterhin an der Identifizierung der dabei getöteten Menschen. Die Luftangriffe hätten einige der Leichen in "kleine Stücke" zerteilt, was die Identifizierung erschwere, erklärte Innenminister Diosdado Cabello am Dienstag. Forensiker machten DNA-Tests, um die Identität der Opfer festzustellen, ergänzte er. Zudem würden immer noch Menschen vermisst.