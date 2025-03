Nach der Sicherheitspanne in der US-Regierung hat Vize-Verfassungschutzpräsident Sinan Selen auf Bedienfehler als möglichem Sicherheitsrisiko verwiesen.

AFP 25.03.2025 - 15:17 Uhr

Nach der Sicherheitspanne in der US-Regierung hat Vize-Verfassungschutzpräsident Sinan Selen auf Bedienfehler als möglichem Sicherheitsrisiko verwiesen. „Am Ende des Tages müssen Sie halt immer Bedienfehler ausschließen - das ist ein zentraler Punkt - und auf eine hohe Verschlüsselung gehen“, sagte Selen am Dienstag am Rande einer Tagung in Berlin auf Nachfrage.