What a Week! Du fühlst dich nach den US-Wahlen und dem politischen Chaos in Deutschland hilflos und hast das Gefühl, alles geht den Bach runter? Wir haben Tipps gesammelt, wie du den Kummer – zumindest für ein paar Stunden – mildern kannst.

Die letzten Tage und Stunden waren nervenaufreibend, zumindest für all jene, die sich ein bisschen für Politik und das Weltgeschehen interessieren. Zuerst wurde in den USA Donald Trump bereits zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt. Und dann verkündete auch noch die deutsche Regierungskoalition ihr Aus. Seit dem überschlagen sich die Schlagzeilen.

Kein Wunder, dass dich all die News belasten und verunsichern. Erst mal: Du bist nicht allein, es geht vielen Menschen so!

Handy aus...

Die Kunst ist es jetzt, einen Mittelweg zwischen Dauer-Stress-Loop und „Ist mir doch alles egal“-Haltung zu finden. Hilfreich ist es daher, sich bestimmte Zeitslots einzuplanen, um Nachrichten zu konsumieren. So bleibst du informiert, scrollst aber nicht alle fünf Minuten durch Bad News. Du kannst dein Handy mal für ein paar Stunden in die Schublade verbannen und hast dann Zeit zum Durchatmen – und um viele schöne Dinge in Stuttgart zu erleben.

...und raus

In der nachrichtenfreien Zeit kannst du zum Beispiel an die frische Luft gehen. Sonnenstrahlen und Bewegung helfen gegen Stress und gerade im Herbst gibt es viele schöne Spaziergänge in und um den bunten Kessel. Wir haben dir hier herbstliche Spaziergänge entlang Stuttgarts Gewässern aufgelistet >>>

Mit Tieren Kuscheln

Die bekannte Therapeutin Virginia Satir hat einmal gesagt: „Wir brauchen vier Umarmungen pro Tag zum Überleben, acht Umarmungen pro Tag, um uns gut zu fühlen, und zwölf Umarmungen pro Tag zum innerlichen Wachsen.“ Berührungen sind etwas Schönes, sie beruhigen und lösen Glücksgefühle aus. Das gilt auch für Kuscheleinheiten zwischen Mensch und Tier. Wenn du kein eigenes Haustier hast, das dich bei schlechter Stimmung aufmuntert, kannst du zum Beispiel in die Wilhelma oder in den Tierpark Nymphaea in Esslingen gehen und dort Ziegen und Co. streicheln.

Wilhelma, Wilhelma 13, Stuttgart-Bad Cannstatt, Mo-Fr 8.15-16.30 Uhr

Tierpark Nymphaea, Nymphaeaweg 12, Esslingen, Mo-Fr 10-18, Sa+So 9-18 Uhr

Tasse Tee mit Freund:innen

In deinem Kopf drehen sich die Gedanken? Manchmal müssen diese Gedanken laut ausgesprochen werden, um sie loslassen zu können. Triff dich doch mit deinen Freund:innen in einem der cozy Cafés in Stuttgart und spreche mit ihnen darüber, was dich bewegt und belastet. Und wenn die ernsten Themen durchdiskutiert sind, bringt euch gegenseitig auf neue Gedanken: Was gibt es Neues an Klatsch und Tratsch, was geht am Wochenende, und wer hat schon das neue Buch von Sally Rooney gelesen?

Café Moody, Uhlandstr. 26, Stuttgart-Mitte, Mo-Mi 8:30-17, Do+Fr 8:30-22, Sa 10-22 Uhr

Ché Librería & Café, Hauptstätter Str. 37, Stuttgart-Mitte, Di 17-22, Mi+Do 17-22, Fr+Sa-17-23 Uhr

Davonrennen

Bewegung, Bewegung, Bewegung – gibt es etwas besseres, um Dampf abzulassen? Du kannst dich nicht aufraffen? Abhilfe schaffen Communities und Sporttreffs, bei denen sich Fremde zum gemeinsamen Bewegen treffen können. Auch in und um Stuttgart gibt es einige solcher Gruppen. Von klassischen Running-Clubs über Krafttraining bis hin zum Radfahren: Wir haben die coolsten Sporttreffs im Kessel für dich gesammelt >>>

Shake it out!

Manchmal hilft gar nichts so recht. Dann muss man die Musik laut aufdrehen und den ganzen Frust und die schlechte Energie raus tanzen. In unseren Tipps fürs Wochenende erfährst du, wo das von Donnerstag bis Sonntag möglich ist >>>

Sich engagieren

Das Schlimmste an (politischen) Krisen ist, dass man sich meist hilflos fühlt. An den Wahlen in den USA kann man persönlich nichts ändern, am Krieg in der Ukraine auch nicht. Vom Passiven in das Aktive zu kommen ist daher the key. Denn im Kleinen, im persönlichen Umfeld lässt sich doch so einiges bewirken. In Stuttgart gibt es viele Möglichkeiten, sich in seiner Freizeit ehrenamtlich zu engagieren. Ganz nach dem Motto: Wo ein Wille ist, ist meist auch das passende Engagement – vom Gassigehen über die Suppenküche bis hin zur Unterstützung von Geflüchteten. Verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren, findest du hier >>>