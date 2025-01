Tiktok steuert auf ein Aus in den USA am Sonntag zu. Laut einem Medienbericht will Donald Trump nach seiner Vereidigung als US-Präsident etwas dagegen unternehmen.

red/dpa 16.01.2025 - 06:47 Uhr

Das anstehende Aus für Tiktok in den USA könnte dank Donald Trump zunächst nur von kurzer Dauer sein. Der künftige US-Präsident erwäge, der Video-App per Dekret einen Aufschub von zwei bis drei Monaten einzuräumen, berichtete die „Washington Post“ unter Berufung auf informierte Personen. Für mindestens einen Tag dürfte die App aber auch in diesem Fall für die mehr als 170 Millionen Nutzer in den USA nicht zugänglich sein.