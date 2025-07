Bei der Suche nach einem seit Donnerstagmorgen vermissten 20-Jährigen kann die Polizei einen Erfolg vermelden: Beamte fanden den jungen Mann wenig später wieder auf.

nse 31.07.2025 - 16:10 Uhr

Ein seit dem frühen Donnerstagmorgen vermisster 20 Jahre alter Mann aus Stuttgart ist wieder aufgetaucht. Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilt, trafen Beamte den 20-Jährigen gegen 10.30 Uhr im Gebiet um die Straße im Unteren Kienle in Stuttgart-Süd auf einer Parkbank sitzend an.