Der Regen bereitete den Landwirten zuletzt große Sorgen. Nun ist die Sonne zurück und die Bauern müssen bei der Getreideernte Gas geben.
07.08.2025 - 06:56 Uhr
Nach viel Regen in den vergangenen Wochen wird es mit der Rückkehr der Sonne für die Landwirtinnen und Landwirte in Baden-Württemberg nun ernst. „Die nächsten Tage werden entscheiden darüber, wie gut oder schlecht die Ernte in diesem Jahr lief“, teilte eine Sprecherin des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg mit. Es sei jetzt extrem wichtig, dass es über mehrere Tage sonnig und trocken bleibt. Nach diesem Wochenende könne der Verband auch mehr zu Ertragsverlusten und Qualitätseinbußen sagen.